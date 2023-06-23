Политолог объяснил признание Обамы о том, что жители Крыма хотели присоединиться к России

Заявление бывшего президента США Барака Обамы о том, что многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, связано не с изменением внешней политики страны, а с тем, что Обама является именно бывшим главой страны. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал политолог-американист Константин Блохин.

«Бывшие могут позволить себе большее пространство для маневра и обычно как раз говорят то, что не могут себе позволить будучи на этой должности», — выразил уверенность политолог.

Он не исключил, что экс-президент США поступил именно так. Блохин также указал, что подобные выражения могут произнести любые лидеры, потому что бывший глава государства всегда ближе к истине, чем действующий.

23 июня Барак Обама заявил в интервью телеканалу CNN, что Украина в 2014 году «не была той Украиной, о которой мы говорим сегодня». По его словам, в Крыму было много русскоговорящих, сторонники России были и в парламенте Украины.

Обама добавил, что ему и тогдашнему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось привлекать большое число европейцев, которые «сопротивлялись и кричали», чтобы были введены санкции в отношении России.