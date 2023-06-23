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Украина разочарована оценками своей готовности к интеграции в ЕС

Министр Стефанишина: оценки готовности Украины к интеграции в ЕС оказались ниже ожидаемых

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nv.ua

Министр евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что сделанные Еврокомиссией оценки готовности Украины к интеграции в ЕС оказались ниже, чем ожидали в Киеве. Заявление было сделано Стефанишиной в эфире телеканала «Рада».

«Конечно, наши амбиции были больше», — отметила министр.

Отмечается, что в Киеве рассчитывали на более высокую оценку успехов борьбе с коррупцией. Стефанишина подчеркнула, что выполнение целых двух условий за год после предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС является «беспрецедентным» успехом.

Согласно промежуточному отчету ЕС о прогрессе Украины на пути евроинтеграции, передает EuroNews, Киев полностью выполнил два из семи условий начала переговоров о вступлении в ЕС. Полный отчет будет опубликован в октябре. В число успехов украинской стороны в Брюсселе включили принятие законов о судебной реформе и свободе СМИ.

При этом прогресс Украины в деле борьбы с коррупцией и отмыванием денег оценен на три балла по пятибалльной шкале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила отчет по второму опроснику на членство в ЕС.

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