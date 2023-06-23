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На Западе посетовали на усталость Зеленского от демократических реформ

The Economist: Запад недоволен усталостью Зеленского от реформы по борьбе с коррупцией

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Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

На Западе считают, что меры по реализации антикоррупционной реформы на Украине утомляют президента Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Economist.

По данным издания, киевские власти при Зеленском провели ряд мероприятий по борьбе с коррупцией. При этом, несмотря на свои сильные стороны, украинский президент тяготится подробностями, которые предстоит выполнить вследствие этой реформы, пишет автор.

Также в статье говорит, что после того как на Украине пройдут выборы, страна, вероятно, вернется к своей старой «коррумпированной политике».

Президентские выборы на Украине пройдут в 2024 году.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью испанской газете El Mundo, что не может представить Европейский союз без Украины в его составе «через 20 или 30 лет», однако для этого украинским властям предстоит провести несколько демократических изменений, в частности, модернизировать судебную систему и принять меры по борьбе с отмыванием денег и коррупцией и тд.

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