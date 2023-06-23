В «Росатоме» подвели итоги встречи главы МАГАТЭ и Лихачева по ЗАЭС

Корпорация «Росатом» сообщила в Telegram-канале о прошедшей встрече главы МАГАТЭ (Международного агентства по ядерной энергетике) Рафаэля Гросси с главой корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым по ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Отмечается, что во встрече приняли участие представители Росгвардии и войск РХБЗ. В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности на ЗАЭС.

«Лихачев рассказал генеральному директору МАГАТЭ о мерах, предпринимаемых российской стороной для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, включая ее водоснабжение после разрушения плотины Каховской ГЭС силами ВСУ», — сообщает пресс-служба корпорации.

Отмечается, что по просьбе Гросси российской стороной было организовано посещение открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС. Вместе с тем, в корпорации подчеркнули, что ожидают от секретариата агентства «конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по ЗАЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры».

15 июня глава МАГАТЭ лично посетил ЗАЭС.