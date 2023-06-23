Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия не будет уведомлять США об испытаниях ядерного дрона «Посейдон»

Рябков: Россия не должна будет уведомлять США об испытаниях дрона «Посейдон»

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия, согласно действующим между Москвой и Вашингтоном соглашениям, не должна уведомлять США о планируемых испытаниях морского беспилотника «Посейдон». Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, не должны», — сказал Рябков.

Он отметил, что есть серия соглашений 1980-х годов, которые предполагают обмен уведомлениями между Россией и США о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также о проведении масштабных стратегических учений.

«Испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие бы то ни было верификационные механизмы и не могут подпадать», — отметил Рябков.

23 июня стало известно, что атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» с «Посейдоном» выйдет на испытания этим летом — впервые с начала экспериментальной программы. РИА Новости сообщило, что морские беспилотники «Посейдон» прошли стендовые испытания, подтверждена их безопасность и готовность к работе.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях