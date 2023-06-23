Россия не будет уведомлять США об испытаниях ядерного дрона «Посейдон»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия, согласно действующим между Москвой и Вашингтоном соглашениям, не должна уведомлять США о планируемых испытаниях морского беспилотника «Посейдон». Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, не должны», — сказал Рябков.

Он отметил, что есть серия соглашений 1980-х годов, которые предполагают обмен уведомлениями между Россией и США о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также о проведении масштабных стратегических учений.

«Испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие бы то ни было верификационные механизмы и не могут подпадать», — отметил Рябков.

23 июня стало известно, что атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» с «Посейдоном» выйдет на испытания этим летом — впервые с начала экспериментальной программы. РИА Новости сообщило, что морские беспилотники «Посейдон» прошли стендовые испытания, подтверждена их безопасность и готовность к работе.