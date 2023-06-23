В МИД России прокомментировали ситуацию с ДСНВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не хотела бы, чтобы произошел слом Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по вине США, передает ТАСС.

Рябков считает, что Соединенные Штаты могут предпринять какие-то шаги по выходу из этого договора.

Также дипломат отметил, что возможные будущие договоренности с Вашингтоном в сфере контроля вооружений могут оформить в виде параллельных односторонних ограничений.

«Надо думать, как оформлять возможные потенциальные будущие договоренности, здесь допустимы схемы, о которых мы раньше не знали, в том числе параллельные односторонние ограничения, что, строго говоря, уже происходит», — сказал он.

Ранее Сергей Рябков заявлял, что возврат Российской Федерации к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений возможен только при отказе Соединенных Штатов от антироссийского курса, но пока, подчеркнул Рябков, до этого далеко.