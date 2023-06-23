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ЕС ввел новые санкции за причастность к «депортации» детей с Украины

ЕС расширил списки санкций за причастность к «депортации украинских детей»

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Olivier Matthys/AP

Европейский союз расширил списки физических лиц, попадающих под санкции против Российской Федерации, включая военных, судей, представителей СМИ, бизнеса, IT-компаний, банков, работающих с ВС РФ, а также причастных к «депортации украинских детей».

Ранее 23 июня стало известно, что Евросоюз утвердил новый, 11-й по счету пакет санкций против России.

В заявлении Европейской комиссии говорится, что активы указанных лиц подлежат замораживанию.

В феврале этого года Украина наложила санкции на уполномоченных по правам ребенка из 28 российских регионов. Российский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что на плечи ее коллег с первых дней специальной военной операции действительно легло много задач, связанных с помощью семьям и детям, переместившихся в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР, а после – «с защитой детей в новых регионах».

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