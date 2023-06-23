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В Кремль ответили на обвинения Франции о «дестабилизации» Россией обстановки в Африке

Песков: отношения между РФ и Африкой не могут быть направлены против третьих стран

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения со стороны Франции о «дестабилизации» Россией обстановки в Африке.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции Franceinfo заявил, что Россия якобы дестабилизирует ситуацию в африканских странах, играя «невыгодную международному сообществу» роль.

«Россия развивает свои конструктивные отношения, основанные на взаимовыгодном уважении и учете проблем друг друга со всеми странами Африки. Эти отношения не могут быть направлены против третьих стран. Мы не хотим, чтобы эти отношения становились предметом озабоченности кого бы то ни было», — сказал представитель Кремля.

17 июня стало известно, что президент России Владимир Путин провел переговоры с делегацией из африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Песков сообщал, что российский лидер обсудил в ходе встречи поставки зерна в бедные африканские страны.

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