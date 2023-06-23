Глава ЕК предрекла Украине будущее в Евросоюзе

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью испанской газете El Mundo, что не может представить Европейский союз без Украины в его составе «через 20 или 30 лет».

«Но было бы немыслимо иметь Европейский союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нем», — сказала фон дер Ляйен.

Она предупредила, что для вступления в ЕС властям Украины предстоит провести несколько демократических изменений, в частности, модернизировать судебную систему и принять меры по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, а также предоставить свободу слова СМИ страны.

В этом же интервью глава ЕК заявила, что странам - членам Европейского союза все сложнее продвигаться дальше в вопросе введения санкций в отношении Российской Федерации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.