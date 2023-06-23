Лавров анонсировал скорое решение вопроса о включении Афросоюза в G20

При активной поддержке Москвы скоро будет решен вопрос о включении Африканского союза в G20. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Делового совета при МИД РФ, передает РИА Новости.

«В ближайшей перспективе при нашем активном содействии будет решен вопрос о включении Африканского союза в «Группу двадцати». Это позволит континенту полноценно участвовать в формировании международной повестки дня и в механизмах глобального управления», — сказал он.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время сессии саммита «Большой семерки» в японской Хиросиме поддержала предложение о включении Африканского союза в число участников G20. По ее словам, было бы хорошим знаком выразить поддержку со стороны Рима и на данном саммите.

В январе этого года посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука заявлял, что власти Южно-Африканской Республики не против расширения G20 за счет присоединения к организации Африканского союза. По его словам, международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки, сможет представить на G20 мнение континента.