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Лавров анонсировал скорое решение вопроса о включении Афросоюза в G20

Лавров заявил, что при содействии России скоро решится вопрос о включении Афросоюза в G20

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

При активной поддержке Москвы скоро будет решен вопрос о включении Африканского союза в G20. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Делового совета при МИД РФ, передает РИА Новости.

«В ближайшей перспективе при нашем активном содействии будет решен вопрос о включении Африканского союза в «Группу двадцати». Это позволит континенту полноценно участвовать в формировании международной повестки дня и в механизмах глобального управления», — сказал он.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время сессии саммита «Большой семерки» в японской Хиросиме поддержала предложение о включении Африканского союза в число участников G20. По ее словам, было бы хорошим знаком выразить поддержку со стороны Рима и на данном саммите.

В январе этого года посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука заявлял, что власти Южно-Африканской Республики не против расширения G20 за счет присоединения к организации Африканского союза. По его словам, международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки, сможет представить на G20 мнение континента.

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