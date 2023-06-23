Патрушев рассказал, что ждет Евразию от рук Запада

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад оказывает беспрецедентное давление на государства Центральной Азии, пытаясь создать в регионе «полыхающее пространство» с воюющими друг с другом странами. Об этом он сказал на встрече с коллегами из стран Центральной Азии, передает ТАСС.

По его словам, «в своей необъявленной войне против России» США и их союзники используют не только Украину, но также они пытаются разрушить отношения стран Центральной Азии с РФ и развалить ОДКБ, СНГ и ЕАЭС.

В долгосрочной перспективе Запад стремится создать на территории Евразии «полыхающее пространство с противоборствующими государствами», а после превратить их в своих «колониальных вассалов и марионеток», высказал мнение Патрушев.

Он также добавил, что Запад в информационном пространстве формирует выгодную для себя повестку и создает ложное впечатление о «массовой поддержке». Тем самым, считает Патрушев, США и Великобритания пытаются приглушить все чаще звучащие в их адрес «справедливые обвинения в неоколониализме».

В ходе этого же выступления Патрушев заявил, что государства Запада возрождают нацизм и повторяет путь лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.