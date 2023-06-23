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В Совбезе предупредили, что Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы

Патрушев заявил, что биопрограммы Пентагона могут быть нацелены на создание вирусов

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Global Look Press

Курируемые США биологические программы могут быть использованы для создания вирусов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев во время встречи с коллегами из стран Центральной Азии, передает ТАСС.

В ходе встречи обсуждалась безопасность Центральной Азии и России в современных условиях.

«Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона. Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных расово ориентированных штаммов вирусов», — сказал он.

Ранее в Министерстве обороны России заявляли, что США практически не ведут контроль за частными лабораториями, хотя они проводят исследования с особо опасными патогенами.

До этого сообщалось, что российская делегация на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре призвала участников проконтролировать деятельность биолабораторий Соединенных Штатов.

7 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов говорил, что Вашингтон рассматривает постсоветское пространство как плацдарм для развертывания сил НАТО. По его словам, об этих планах в США свидетельствуют цели их биологических программ.

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