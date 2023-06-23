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Матвиенко обвинила Запад в эскалации напряжения в Косово

Спикер Совфеда Матвиенко обвинила Запад в эскалации напряжения в Косово

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обвинила Запад в методичной целенаправленной эскалации напряжения Косово и Метохии с целью усилить давление на сербское руководство.

По словам Матвиенко, Запад преследует цель «принудить его [Белград] отказаться от коренных национальных интересов, пожертвовать дружественными отношениями с братской Россией и другими традиционными партнерами».

При этом она подчеркнула, что «Россия поддерживает руководство Сербии в отстаивании суверенитета и территориальной целостности страны», а также заявила, что «только разумный, ответственный подход официального Белграда и лично президента Александара Вучича» спасает Сербию от попыток дестабилизации изнутри «под фейковыми лозунгами».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что участвует в переговорах по Косово при посредничестве Евросоюза, поскольку диалог «исцеляет», но обвинил Брюссель в пренебрежительном отношении к Резолюции 1244, закрепляющей суверенитет Сербии в Косово при предоставлении ему «достаточной автономии» от властей в Белграде.

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