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Зеленского призвали потребовать от США выполнения оружейного ленд-лиза

Опубликована петиция к Зеленскому с требованием выполнения оружейного ленд-лиза от США

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Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с требованием от США немедленного выполнения обещанного оружейного ленд-лиза.

«Требование... (к Зеленскому, — «Газета.Ru») обратиться к представителям нынешней администрации США относительно предоставления Украине оружия согласно закону о ленд-лизе, который проголосован конгрессом США 7 марта 2022 года и подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что так как действие закона о ленд-лизе закончится к концу сентября, авторы петиции требуют выполнить ее немедленно.

Петиция была зарегистрирована 22 июня.

В мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание американским президентом Джо Байденом закона о поставках Киеву вооружений по ленд-лизу является историческим шагом. До этого Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Украине. Документ отменяет ряд требований, связанных с полномочиями президента по предоставлению военного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы. США прибегли к ленд-лизу впервые со времен Второй мировой войны.

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