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ЕС ввел меры в отношении 87 компаний за обход антироссийских санкций

Евросоюз расширил списки персональных санкций на 87 компаний за поддержку России

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Virginia Mayo/AP

Евросоюз расширил список персональных санкций, который пополнили 87 организаций из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении, действующие в обход антироссийских санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

«Добавление 87 новых организаций к списку тех, кто напрямую поддерживает военно-промышленный комплекс России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на попавшие в санкционный список компании распространяются «жесткие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий».

Ранее сообщалось, что Евросоюз расширил запрет на экспорт в Россию материалов и технологий, которые могут использоваться в военно-промышленном комплексе.

23 июня Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России. Санкции были введены против 87 компаний, поддерживающих Россию.

Новые ограничения коснулись также зарубежных компаний, которые, по мнению Евросоюза, помогают Москве обходить санкционные ограничения.

До этого сообщалось, что в санкционном пакете были сделаны исключения для обеспечения поставок в Венгрию товаров, необходимых для обслуживания метрополитена Будапешта.

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