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В Совбезе сообщили о попытках Запада расчленить Россию

Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил о попытках Запада уничтожить и расчленить Россию

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Запад пытается уничтожить и расчленить Россию, а также лишить самостоятельности стран постсоветского пространства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Сегодня коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Гитлера и его приспешников, пытаясь уничтожить и расчленить Россию и лишить раз и навсегда самостоятельности республики бывшего СССР», — сказал он.

Ранее Патрушев говорил, что государства Запада возрождают нацизм и повторяют путь лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров называл планы западных стран поставить американские многофункциональные легкие истребители F-16 Украине «неприемлемой эскалацией». Он отмечал, что США поставили задачу «расчленить» и ослабить РФ, нанеся ей стратегическое поражение.

27 марта секретарь Совета безопасности России заявлял, что страны, входящие в блок НАТО, превратили Украину в большой военный лагерь, не скрывая своей главной цели — нанести Российской Федерации поражение на поле боя и затем расчленить.

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