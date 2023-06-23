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Эстония объявила о вступлении в силу новых санкций против России

МИД Эстонии заявил о вступлении в силу 11-й пакета санкций против России

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Министерство иностранных дел Эстонии объявило о вступлении в силу 11-го пакета европейских санкций против России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Пакет был принят Европейским Союзом в среду, 21 июня. Он включает в санкционные списки 87 предприятий оборонной промышленности, в том числе из третьих стран.

Как отмечает эстонский МИД, новые меры ограничивают возможность обхода Россией уже существующих санкций. В частности, вход в порты ЕС запрещается для судов, нарушивших нефтяное эмбарго и ограничение цен).

«Впервые в качестве сдерживающей меры в пакет включен вариант расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые подсанкционные товары поступают в Россию», — подчеркивает ведомство.

Также пакет запрещает транзит через Россию в третьи страны товаров, которые «могут быть использованы для повышения обороноспособности России», и товаров, используемых в авиации. Кроме того, усилены санкции на экспорт автомобилей в Россию, а также запрещен экспорт в Россию пневматического и газового оружия и другого подобного оружия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакуума в экономике России из-за санкций нет и страна не находится в изоляции.

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Санкции против России
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