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Нарышкин назвал заблуждением веру в возможность сокрушить Россию оружием

Глава СВР Нарышкин назвал заблуждением веру Запада в возможность сокрушить Россию оружием

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что западные страны уверены в том, что Российскую Федерацию можно сокрушить оружием, однако это является глубоким заблуждением. Об этом Нарышкин сказал в ходе пресс-конференции по теме всероссийской акции «Диктант Победы», передает РИА Новости.

«Некоторые западные элиты пришли к мысли о возможности сокрушить Россию силой оружия. Тяжелейшие последствия этого глубокого заблуждения ощущают на себе сегодня боевики Вооруженных сил Украины и наемники из западных стран, которые массово гибнут на фронте за чуждые для них интересы правящих кругов Вашингтона и ряда других столиц государств НАТО», — сказал он.

Ранее Сергей Нарышкин высказывал мнение, что Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции в действительности сдерживают контрнаступление не ВСУ, а группировки НАТО, «где в качестве живой силы используются украинские военнослужащие».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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