Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла сравнил Украину с нацистской Германией, когда говорил о перспективах завершения конфликта. Как сообщает Bild, это произошло во время телеэфира ARD с участием нескольких политиков и экспертов.

Хрупалла заявил, что в вооруженном конфликте Украина «проигрывает, как и Россия, а выиграют только США».

Лидер «Альтернативы для Германии также выразил беспокойство тем, что Берлин больше не может закупать выгодный для нее российский газ. На возражения своего оппонента лидера фракции «Свободных демократов» Христиана Дюрра о том, что Россия ведет «преступную войну», Хрупалла отметил, что «людей также убивали в Ираке и Афганистане, тогда нефть и в Америке покупать не стоит!»

Отвечая на вопрос, должна ли Украина «сдаться», лидер немецкой правой партии уточнил, что «дело не в капитуляции, но целью должна быть готовность к переговорам».

«Любой день, когда война закончится быстрее, даже с уступкой территорий, будет хорошим днем», - добавил лидер АдГ.

После этого заявления его спросили, предлагал ли бы он то же самое, если бы речь шла о Германии. Хрупалла воскликнул: «Мы говорили это и в 1945 году!». На уточняющий вопрос ведущей, сравнил ли он только что гитлеровскую Германию, которой пришлось капитулировать, с Украиной, Хрупалла не стал ни подтверждать свои слова, ни отказываться от них.

Правый политик также отметил, что опросы показывают, что мирная политика партии пользуется популярностью.

Соцопросы показывают, что поддержка немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» достигла максимума в ФРГ.

«Альтернатива для Германии» (АдГ) предлагает распустить Европейский союз.