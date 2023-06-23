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ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина

ВЦИОМ: президенту России Путину доверяют почти 79% россиян

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ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, согласно которым в период с 12 по 18 июня 2023 года президенту России Владимиру Путину доверяли 78,9% россиян.

В доверии к премьер-министру Михаилу Мишустину признались 61,8% опрошенных, а к Геннадию Зюганову — 35,7%.

Также сообщается, что деятельность Путина поддерживают 76,1% — за неделю этот показатель вырос на 1,4%. При этом деятельность правительства поддерживают 50,7% опрошенных, а премьер-министра — 53,3%.

В телефонном опросе «ВЦИОМ-Спутник» участвовали 1600 респондентов старше 18 лет. Выборка при проведении опроса была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

12 мая ВЦИОМ сообщил, что согласно данным опросов президенту России Владимиру Путину доверяют 80,9% россиян.

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