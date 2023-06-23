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Макрон рассказал, будет ли он снова звонить Путину

Макрон заявил, что примет звонок от Путина, но сам звонить ему не будет

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Телеграм-канал «SHOT»

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у него нет причин, чтобы звонить своему российскому коллеге Владимиру Путину, однако он возьмет трубку, если Путин сам ему позвонит. Об этом Макрон заявил в эфире телеканала Franceinfo.

«Конечно, я возьму трубку», — сказал он, отвечая на вопрос, примет ли он звонок от президента России.

При этом лидер Франции отметил, что возобновление диалога с РФ будет возможно только после окончания военных действий на территории Украины. Макрон надеется, что придет время переговоров на условиях Киева. По словам французского лидера, Париж готов выступить посредником.

«Если Путин позвонит мне, чтобы что-то предложить, я отвечу, потому что Франция всегда была державой-посредником», — пояснил Макрон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона якобы никто не соединяет с российским лидером Владимиром Путиным, заявив, что никаких предложений о разговоре с их стороны пока не поступало.

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