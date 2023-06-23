ЕС начал работу над 12-м пакетом санкций против России

Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении Российской Федерации до официального принятия 11-го. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в интервью агентству РАР.

По словам дипломата, Варшава в рамках 12-го пакета антироссийских санкций хотела бы отсеить «четыре элемента», которые финансово обогащают Россию.

В частности, речь идет о запрет экспорта алмазов из России в Европейский союз . По слова Вавжика, это не сложная процедура, однако страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург), где по большей части происходит коммерческий оборот алмазов, могут выступить против. Польский дипломат считает, что если удалось убедить Италию и Грецию закрыть свои порты, то, вероятно, можно будет убедить и эти страны.

Ранее в правительстве Венгрии рассказали, что 11-й пакет санкций Евросоюза в отношении России предусматривает запрет поставок нефти не по южной ветке трубопровода «Дружба», а по северной.