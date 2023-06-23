В Госдуме прокомментировали заявления американских сенаторов об атаке на страны НАТО

В Государственной думе призвали сенаторов в США не спекулировать на теме применения ядерного оружия, а также изучить российскую военную доктрину. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Сенаторам американским пора прекратить спекуляции вокруг применения ядерного оружия и хорошо изучить военную доктрину России. Строго этой доктрине, мы будем действовать и применять то оружие, которое сочтем необходимым, для обеспечения безопасности нашей страны», — сказал он.

Шеремет отметил, что на сегодняшний день страны Североатлантического альянса являются фактически третьей стороной украинского конфликта, поставляя Киеву летальное оружие, в том числе снаряды с обедненным ураном.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что в Сенате Конгресса США была подготовлена резолюция, которая предполагает приравнивание якобы возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО.

Ранее посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил, что спекуляции США о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине абсурдны.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщал, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия реальна.