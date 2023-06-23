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В МИД обвинили Зеленского в попытке очернить РФ после слова о ЗАЭС

Рябков назвал слова Зеленского о подготовке теракта на ЗАЭС очередной попыткой очернить РФ

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President Of Ukraine/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что слова президента Украины о том, что Москва якобы готовит теракт на Запорожской атомной электростанции, являются очередной попыткой очернить РФ. Об этом дипломат сказал в интервью ТАСС.

По словам Рябкова, приписывая России несуществующие намерения, Зеленский хочет прикрыть свои «преступные, террористические действия», которые представляют серьезную угрозу для экологии, для защиты населения обширных территорий от потенциального тяжелого инцидента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит теракт с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что обвинение России в подготовке теракта на ЗАЭС является очередной ложью.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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