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Посольство РФ обратилось в Верховный суд Австралии из-за земельного участка

Посольство РФ обратилось в Верховный суд Австралии из-за участка под новое здание миссии

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Embassy of Russia in Australia/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Посольство РФ обратилось в Верховный Суд Австралии, чтобы добиться сохранения договора аренды на новый участок земли в Канберре, сообщает РИА Новости.

По данным посольства, Канберра в одностороннем порядке расторгла договор на аренду, после чего МИД России выразил решительный протест. На территории участка строится новый комплекс посольства России.

В министерстве подчеркнули, что данный шаг является «откровенно политизированным и недружественным» и направлен «на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю».

16 июня посла Австралии вызвали в МИД России из-за решения расторгнуть договор на аренду участка.

14 июня австралийское правительство внесло в парламент страны законопроект о прекращении действия аренды земельного участка, предназначенного для российского посольства в Канберре.

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