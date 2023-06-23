Посольство РФ обратилось в Верховный суд Австралии из-за земельного участка

Посольство РФ обратилось в Верховный Суд Австралии, чтобы добиться сохранения договора аренды на новый участок земли в Канберре, сообщает РИА Новости.

По данным посольства, Канберра в одностороннем порядке расторгла договор на аренду, после чего МИД России выразил решительный протест. На территории участка строится новый комплекс посольства России.

В министерстве подчеркнули, что данный шаг является «откровенно политизированным и недружественным» и направлен «на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю».

16 июня посла Австралии вызвали в МИД России из-за решения расторгнуть договор на аренду участка.

14 июня австралийское правительство внесло в парламент страны законопроект о прекращении действия аренды земельного участка, предназначенного для российского посольства в Канберре.