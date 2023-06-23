В Токио поправили Байдена после заявлений о его роли в повышении военных расходов Японии

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно опроверг заявления президента США Джо Байдена о том, что он якобы принудил Токио к повышению расходов на оборону. Заявление было сделано чиновником в ходе пресс-конференции.

«Нами была доведена позиция Японии о том, что решение о повышении оборонного бюджета было принято Японией по собственным соображениям, и подобные [заявления] могут вводить в заблуждение», — сообщил Мацуно.

Как сообщает NHK, в ходе встречи с соратниками по партии 20 июня президент США заявил, что ему лично удалось убедить премьер-министра Японии Фумио Кисиду увеличить расходы на оборону «в геометрической прогрессии», несмотря на то, что Япония «долгое время» их не повышала.

Демилитаризация Японии была произведена после Второй мировой войны при участии оккупационных сил США. В середине декабря 2022 года японское правительство приняло обновленную Стратегию национальной безопасности, после которой страна увеличила военный бюджет.

Ранее сообщалось, что нижняя палата Японии одобрила оборонный бюджет на 2023 год в размере $50 млрд.