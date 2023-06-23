Лондон недоволен решением Вашингтона отвергнуть кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО

По сообщению The Telegraph, решение властей США заблокировать кандидатуру Бена Уоллеса на пост генсека НАТО может навредить отношениям между США и Великобританией. Несколько источников из британского правительства выразили свое недовольство таким ходом событий, назвав его «плохим» для британо-американских отношений. По данным газеты, президент США Джо Байден изначально симпатизировал кандидатуре премьер-министра Дании Метте Фредериксен, но позже изменил свое мнение после ее визита в Вашингтон, поскольку она его «не впечатлила».

Также газета сообщает, что Франция и Германия также пытались помешать Уоллесу возглавить НАТО. Сейчас США пытаются убедить Йенса Столтенберга, который занимает пост генсека НАТО с 2014 года, остаться еще на 12 месяцев. Лидеры стран НАТО уже решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года. В июне Bloomberg сообщал, что страны НАТО просят господина Столтенберга остаться в должности на год. Вчера, 22 июня, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не собирается сменять действующего генсека альянса.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году для коллективной защиты от возможной агрессии со стороны СССР. Сегодня в него входят 30 стран-членов, включая США, Великобританию, Францию, Германию и другие европейские страны. Генсек НАТО — это глава альянса, который отвечает за координацию его деятельности и представляет НАТО на международной арене.

Ранее глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес сообщил, что он не займет пост генерального секретаря НАТО. Об этом чиновник заявил в интервью изданию Economist.