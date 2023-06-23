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Лондон недоволен решением Вашингтона отвергнуть кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО

Telegraph: Британия недовольна решением США отвергнуть кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО

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Luka Dakskobler/Global Look Press

По сообщению The Telegraph, решение властей США заблокировать кандидатуру Бена Уоллеса на пост генсека НАТО может навредить отношениям между США и Великобританией. Несколько источников из британского правительства выразили свое недовольство таким ходом событий, назвав его «плохим» для британо-американских отношений. По данным газеты, президент США Джо Байден изначально симпатизировал кандидатуре премьер-министра Дании Метте Фредериксен, но позже изменил свое мнение после ее визита в Вашингтон, поскольку она его «не впечатлила».

Также газета сообщает, что Франция и Германия также пытались помешать Уоллесу возглавить НАТО. Сейчас США пытаются убедить Йенса Столтенберга, который занимает пост генсека НАТО с 2014 года, остаться еще на 12 месяцев. Лидеры стран НАТО уже решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года. В июне Bloomberg сообщал, что страны НАТО просят господина Столтенберга остаться в должности на год. Вчера, 22 июня, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не собирается сменять действующего генсека альянса.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году для коллективной защиты от возможной агрессии со стороны СССР. Сегодня в него входят 30 стран-членов, включая США, Великобританию, Францию, Германию и другие европейские страны. Генсек НАТО — это глава альянса, который отвечает за координацию его деятельности и представляет НАТО на международной арене.

Ранее глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес сообщил, что он не займет пост генерального секретаря НАТО. Об этом чиновник заявил в интервью изданию Economist.

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