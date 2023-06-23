Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Антонов назвал абсурдными спекуляции США о применении Россией ядерного оружия

Посол Антонов заявил об абсурдности спекуляций о возможном применении Россией ядерного оружия

close
100%
Wong Maye-E/AP

Спекуляции США о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине абсурдны. Об этом 23 июня заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Накануне американские сенаторы внесли резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине необходимо расценивать как атаку на НАТО.

«Спекуляции о возможном применении Россией тактического ядерного оружия — абсурдны», — сказал дипломат.

Он добавил, что провокационные высказывания американских политиков приводят только к эскалации напряженности, а резолюцию Антонов назвал «безумной инициативой» сенаторов-русофобов.

Несколько дней назад президент США Джо Байден заявил, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия реальна.

В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня указал, что применение ядерного оружия возможно в случае угрозы существованию России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях