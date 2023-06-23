Антонов назвал абсурдными спекуляции США о применении Россией ядерного оружия

Спекуляции США о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине абсурдны. Об этом 23 июня заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Накануне американские сенаторы внесли резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине необходимо расценивать как атаку на НАТО.

«Спекуляции о возможном применении Россией тактического ядерного оружия — абсурдны», — сказал дипломат.

Он добавил, что провокационные высказывания американских политиков приводят только к эскалации напряженности, а резолюцию Антонов назвал «безумной инициативой» сенаторов-русофобов.

Несколько дней назад президент США Джо Байден заявил, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия реальна.

В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня указал, что применение ядерного оружия возможно в случае угрозы существованию России.