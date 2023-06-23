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В США пришли к выводу, что примирение Украины с Россией неизбежно

Американский профессор считает, что Украина «обречена на дружбу» с Россией

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Reuters

Профессор Николай Петро из университета Род-Айленда пришел к выводу, что примирение Украины с Россией неизбежно несмотря на нынешний конфликт, сообщает РИА Новости.

«Считаю, что Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и, как любят говорить, обречены быть друзьями <...> Ни одна страна не может выжить, если будет думать только о своих интересах, — это работа выборных чиновников», — заявил Петро.

Он заявил о необходимости достижения компромисса — эту задачу он возложил на лидеров стран.

Ранее парламент Южно-Африканской Республики заявил о готовности провести мирные переговоры между Россией и Украиной.

Для организации встречи украинских и южноафриканских парламентариев предлагается направить им послания с предложением конкретных мест для обсуждения вопросов ядерной и продовольственной безопасности, охраны экологически уязвимых объектов и обмена военнопленными.

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