Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Индии призвал «остановить кровопролитие» на Украине

Премьер Индии Моди призвал все государства мира «остановить кровопролитие» на Украине

close
100%
AP

Страны мира должны сделать все возможное, чтобы «остановить кровопролитие» на Украине, заявил премьер Индии Нарендра Моди во время своего визита в США.

«Я теперь говорю прямо и публично: это не эпоха войны. Это эпоха диалога и дипломатии», — считает политик. Он добавил, что страдания людей нужно прекратить. Об этом пишет Wionews.

Индийский политик считает, что за последние несколько лет «произошло глубоко разрушительное развитие событий — с украинским конфликтом война вернулась в Европу». Моди указал: «Это вызывает огромную боль в регионе». Он отметил, что конфликт касается крупных держав, следовательно последствия являются серьезными.

«Особенно сильно затронуты страны глобального Юга», — добавил глава правиельсва.

Моди уже ранее призывал к диалогу. Так, фразу о том, что «нынешняя эпоха — это не эпоха войны», Моди произнес осенью 2022 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях