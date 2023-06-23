Премьер Индии призвал «остановить кровопролитие» на Украине

Страны мира должны сделать все возможное, чтобы «остановить кровопролитие» на Украине, заявил премьер Индии Нарендра Моди во время своего визита в США.

«Я теперь говорю прямо и публично: это не эпоха войны. Это эпоха диалога и дипломатии», — считает политик. Он добавил, что страдания людей нужно прекратить. Об этом пишет Wionews.

Индийский политик считает, что за последние несколько лет «произошло глубоко разрушительное развитие событий — с украинским конфликтом война вернулась в Европу». Моди указал: «Это вызывает огромную боль в регионе». Он отметил, что конфликт касается крупных держав, следовательно последствия являются серьезными.

«Особенно сильно затронуты страны глобального Юга», — добавил глава правиельсва.

Моди уже ранее призывал к диалогу. Так, фразу о том, что «нынешняя эпоха — это не эпоха войны», Моди произнес осенью 2022 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС в Самарканде.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.