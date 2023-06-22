Байден рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином после его критики

Президент США Джо Байден заявил, что его критика в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не повлияет на китайско-американские отношения. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters.

«Я рассчитываю встретиться с председателем Си когда-нибудь в будущем. Я не думаю, что это имело какие-либо реальные последствия», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.

Американский президент высказал такое мнение на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии.

Помимо этого Байден отметил, что председатель КНР мог не знать о местонахождении сбитого 4 февраля в американском воздушном пространстве китайского аэростата, как и о том, что воздушное судно отклонилось от курса.

При этом 20 июня сообщалось, что встреча американского госсекретаря Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина привела к прогрессу, отношения двух стран находятся на правильном пути.