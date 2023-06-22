Байден подвел итоги переговоров с Моди в Вашингтоне

Президент США назвал конструктивными переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе совместной пресс-конференции с индийским лидеров в Вашингтоне.

Байден отметил, что в настоящее время партнерство между США и Индией является более динамичным, чем когда-либо в истории. Президент США отметил, что в 2022 году лидеры двух стран провели несколько личных встреч, и каждый раз стороны открывали новые направления сотрудничества. Политик отметил, что в ходе прошедших переговоров стороны обсуждали сотрудничество по целому ряду направлений — от медицины до космических проектов.

Американский президент также сообщил, что на фоне визита индийской делегации в Вашингтон компании из азиатской страны объявили о $2 млрд инвестиций в США.

Ранее The Financial Times писало, что США планируют обсудить с Индией, ЮАР и Турцией мирные принципы для Украины.