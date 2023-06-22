В Совете Европы поддержали мирный план Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания в четверг приняла резолюцию «о политических последствиях» конфликта на территории Украины, включающую поддержку мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что резолюция подразумевает создание международного трибунала для расследования военных преступлений на Украине, а также «полную поддержку» мирного плана, предложенного Украиной.

Также постановление призывает членов СЕ поддержать вступление украинской стороны в Североатлантический альянс и осуждает «возможную планируемую намеренную атаку на Запорожскую АЭС», призывает создать механизм возмещения ущерба Украине, а также признать ряд групп российских добровольцев «террористическими группировками».

Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры Украины и России возможны только при условии вывода российских сил.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.