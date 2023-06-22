Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совете Европы поддержали мирный план Украины

ПАСЕ приняла резолюцию о последствиях конфликта на Украине, поддержав мирный план Киева

close
100%
Global Look Press

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания в четверг приняла резолюцию «о политических последствиях» конфликта на территории Украины, включающую поддержку мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что резолюция подразумевает создание международного трибунала для расследования военных преступлений на Украине, а также «полную поддержку» мирного плана, предложенного Украиной.

Также постановление призывает членов СЕ поддержать вступление украинской стороны в Североатлантический альянс и осуждает «возможную планируемую намеренную атаку на Запорожскую АЭС», призывает создать механизм возмещения ущерба Украине, а также признать ряд групп российских добровольцев «террористическими группировками».

Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры Украины и России возможны только при условии вывода российских сил.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях