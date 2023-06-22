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В Еврокомиссии назвали главное препятствие для вступления Украины в ЕС

ЕК: главное препятствие для вступления Украины в ЕС — «это война»

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Anna Voitenko/Reuters

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что продолжающийся военный конфликт, а не выдвинутые Еврокомиссией условия, является сейчас главным препятствием для вступления Украины в ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

«Главным препятствием для вступления является война», — заявил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что конфликт не является препятствием, чтобы стать кандидатом на вступление в Евросоюз, но само вступление является более длительным процессом. Еврокомиссар также выразил надежду на то, что к моменту, когда Украина сможет вступить в ЕС, конфликт уже закончится.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна движется к интеграции с Европейским союзом «на максимальной крейсерской скорости», в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца 2023 года.

Также Варгелий заявил, что Украина должна включить в Конституционный суд (КС) «представителей международного сообщества», это является обязательным условием для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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