В МИД Украины заявили о движении в ЕС «на крейсерской скорости»

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна движется к интеграции с Европейским союзом «на максимальной крейсерской скорости», в случае отсутствия форс-мажоров переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Кулеба подчеркнул, что Украина находится на пути, чтобы максимально быстро получить статус кандидата на членство в ЕС, а далее максимально быстро зайти в фазу переговоров по поводу членства в союзе.

«То есть преодолеть два шага максимально быстро вместо многолетнего процесса. Мы движемся именно туда на максимальной крейсерской скорости. Если никаких форс-мажоров до конца года не произойдет, то все будет хорошо», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что в текущий момент Украина вписывается в график относительно начала переговоров о вступлении до конца 2023 года.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что Украина должна включить в Конституционный суд (КС) «представителей международного сообщества», это является обязательным условием для начала переговоров о вступлении в ЕС.