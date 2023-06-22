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В Европе назвали обязательное условие для вступления в ЕС

ЕК: Киев должен включить иностранных представителей в КС для переговоров о приеме в ЕС

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Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что Украина должна включить в Конституционный суд (КС) «представителей международного сообщества», это является обязательным условием для начала переговоров о вступлении в ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина достигла хорошего прогресса по реформе Конституционного суда. Однако парламент Украины еще должен утвердить положение о назначаемых по решению международного сообщества членах Конституционного суда, чтобы это условие было выполнено, — заявил еврокомиссар.

Ранее Варгелий заявил, что Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ.

До этого депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой призывают начать процесс интеграции Украины в НАТО после завершения конфликта.

Резолюцию поддержали 425 депутатов, 38 проголосовали против, 42 воздержались. В документе говорится, что депутаты ЕП ожидают, что процесс вступления Украины в альянс начнется после окончания конфликта и будет завершен «как можно скорее».

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