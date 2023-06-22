В отличие от Второй мировой войны, сегодня, в качестве Адольфа Гитлера выступает весь коллективный Запад. Такое мнение выразил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, которые приводит ФАН, США и их союзники запустили на Украине сценарий, сравнимый с Германией 1930-х годов, когда основной целью фашистов было движение на Восток.

«Западные политики и элиты фактически сделали ставку на этого преступника и привели его к власти. В дальнейшем Гитлеру разрешили взять под свой контроль практически всю Европу для одной лишь цели — чтобы он в последующем начал войну против Советского Союза и уничтожил нашу страну», — отметил Кнутов.

Он добавил, что фашизация западных элит — дело рук теневого правительства США. Демократы и республиканцы, по его мнению, лишь оформляют решения мирового закулисья.

Ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) впервые опубликовало на русском языке документ о разработанном гитлеровской Германией «плане голода», предназначенном для уничтожения народов СССР.