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Китай ответит на слова Байдена о Си Цзиньпине

Посольство КНР: Пекин «даст решительный ответ» на слова Байдена о Си Цзиньпине

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Aly Song/Reuters

В посольстве Китая в США заявили, что Пекин решительно отреагирует на высказывания президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который причислил председателя КНР Си Цзиньпина к категории диктаторов. Об этом сообщает ТАСС.

В дипмиссии подчеркнули, что «китайское правительство и народ не приемлют никаких политических провокаций против высшего руководителя Китая и дадут решительный ответ на них».

Китайское посольство призвано Вашингтон немедленно предпринять действия для того, чтобы устранить негативные последствия, а также соблюдать собственные обязательства.

«В противном случае ей придется понести все последствия», — говорится в заявлении китайского посольства.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга назвала безответственной политической провокацией слова президента США Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором.

До этого американский лидер заявлял, что Си Цзиньпин не обладал всеми сведениями об инциденте с воздушным шаром и из-за этого «очень расстроился», поскольку это «большой конфуз для диктаторов».

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