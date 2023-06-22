США на выборах президента Бразилии проводили кампанию по недопуску госпереворота

Вашингтон во время избирательной кампании на выборах президента Бразилии в 2022 году проводил кампанию, целью которой было убеждение в необходимости демократических выборов и уважения результата голосования. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Соединенные Штаты не поддерживали кого-либо конкретного из кандидатов в президенты Бразилии — главу государства на тот момент Жаира Болсонару или лидера левой «Партии трудящихся» Луиса Инасиу Лулу да Силва, победившего в итоге.

По данным FT, США не хотели, чтобы в ходе выборов появились вопросы к избирательному процессу или результатам голосования.

«Важно было то, что мы передавали правильные сообщения и поддерживали политическую дисциплину», — рассказал один из высокопоставленных американских чиновников.

Кроме того, США поддержали электронную систему голосования в Бразилии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что РФ поддерживает контакты с Бразилией по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Украине.