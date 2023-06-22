Дума упростила получение ВНЖ служащими в ВС РФ по контракту иностранцами

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект о предоставлении вида на жительства по упрощенной процедуре иностранцам, служащим в ВС РФ по контракту.

Также, согласно законопроекту, вид на жительство без ограничений предоставляется высококвалифицированным специалистам, проживающим на территории РФ на протяжении двух лет и осуществляющим профессиональную деятельность.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что поводом для его принятия являются «неблагоприятные демографические тенденции и изменение структурных потребностей в рабочей силе под влиянием новых технологий и современных стандартов организации производства», а также «необходимость совершенствования миграционного законодательства Российской Федерации в части привлечения в страну иностранных специалистов высокой квалификации».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию ВС России.