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Премьер Катара заявил Лаврову о варианте разрешения украинского кризиса

МИД Катара: Доха выступает за мирное решение украинского кризиса

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Shutterstock

Премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в рамках встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым заявил, что власти Катара выступают за мирное решение кризиса на Украине и призывают стороны не предпринимать шаги, которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении катарского ведомства стороны подтвердили позицию Дохи, «которая заключается в поддержке всех международных усилий, направленных на поиск мирного решения кризиса на Украине путем диалога и дипломатии».

Там добавили, что Катар также призывает конфликтующие стороны «не предпринимать ничего, что могло бы привести к дальнейшей эскалации».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал о том, планируют ли обсуждать российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, который находится в Москве, ситуацию на Украине.

До этого пресс-секретарь сообщал, что Путин примет премьер-министра, главу МИД Катара Абдель Рахмана Аль Тани 22 июня.

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