Захарова отреагировала на слова посла Израиля на Украине о Бандере

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила послу Израиля на Украине Михаилу Бродскому на его заявления о борьбе за Украину лидера Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Степана Бандеры и руководителя Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (ОУН-УПА) Романа Шухевича. Об этом она написала в своем Telegram.

В частности, израильский дипломат заявил, что для современных украинцев такие люди, как Бандера, Шухевич и Мельник являются «героями, которые боролись за независимость» своей страны и остановить этот процесс поиска Украиной «своей идентичности» сегодня невозможно, как бы негативно не воспринимали данные исторические личности и их прошлые взгляды другие страны.

Захарова обратила внимание израильского посла на то, что «про Холокост надо помнить не только потому, что он был тогда, но и чтобы его не было никогда» — «и не только в отношении одной национальности или религии, а в отношении всех». Она напомнила, что под руководством тех, кого сегодня на Украине называют героями, в оккупированной немцами стране было уничтожено около 1,4 млн человек.

«Так же и в Германии в конце 20-х – начале 30-х годов немецкое общество находилось в поиске своей идентичности и своих героев. <...> Следующие 90 лет Германия пыталась в основном отмыться от такой идентичности», — напомнила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что «никто не имеет права на таких героев» и что они «позор народа Украины».

Ранее израильские дипломаты заявили, что «ничего не могут сделать» с культом Бандеры на Украине.