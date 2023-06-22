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Политолог объяснил, почему Макрона не пустят на саммит БРИКС

Политолог Федоров: Макрона не пустят на саммит БРИКС, чтобы он не настроил ЮАР против РФ

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президента Франции Эммануэля Макрона не пустят на предстоящий саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, поскольку он попытается настроить стран-участников против России. Такое мнение в эфире «Радио 1» озвучил ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров, комментируя заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва сообщила ЮАР о неуместности присутствия французского лидера на мероприятии.

«Мы наблюдаем желание Запада и Франции в том числе добиться того, чтобы мировое сообщество начало действия России на Украине. Они пытаются настроить антироссийски африканские страны, добиться того, чтобы Россия почувствовала себя моргинализованной, пытаются сделать из нас страну-изгой», — отметил Федоров.

Он предположил, что страны БРИКС поддержат позицию России и не будут приглашать Макрона для участия в саммите.

Ранее Рябков заявил, что присутствие лидеров стран, ведущих враждебную политику в отношении Российской Федерации, неуместно на саммите БРИКС в августе. Он также отметил, что определять круг приглашенных — это дело принимающей стороны, но этому должны предшествовать консультации всех участников межгосударственного объединения.

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