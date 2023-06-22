Речь вице-премьера Ирландии прервали протестующие против НАТО

Речь вице-премьера Ирландии Михола Мартина на форуме по вопросу об ирландском нейтралитете была прервана протестующими с плакатом «Войны НАТО – миллионы погибших». Об этом сообщает The Irish Times.

Отмечается, что в Ирландии начал работу открытый консультативный форум, который должен вынести рекомендации кабинету министров по вопросу ирландского нейтралитета.

В публикации отмечается, что как только Мартин начал выступать с речью, его прервали шесть протестующих, которые находились в зале на мероприятии.

Протестующие после начала выступления Мартина развернули антивоенный баннер с надписью «Войны НАТО – миллионы погибших» и начали выкрикивать антивоенные лозунги и критиковать форум, повестка которого, по их мнению, смещена в сторону альянса, подчеркивает издание.

В публикации отмечается, что спустя 10 минут протестующих увели, но выступление председателя форума Луизы Ричардсон также было прервано бывшим членом окружного совета, который подверг критике сам форум и НАТО.

Ранее стало известно, что Австрия, Ирландия и Мальта не станут участвовать в сделке Евросоюза на сумму €2 млрд по совместному предоставлению вооружений Украине и пополнению сокращающихся запасов на европейских складах.