Почетное наименование «гвардейская» присвоено 175-й бригаде управления

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил почетное наименование «гвардейская» 175-й Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что звание было присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые проявил личный состав бригады в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

175-я Лунинецко-Пинская бригада дислоцируется в Южном военном округе.

7 июня Путин поздравил 61-ю зенитную ракетную бригаду в связи с присвоением ей наименования «гвардейская».

До этого президент России присвоил почетное наименование «гвардейский» 50-му самоходному артиллерийскому полку «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество» в ходе боевых действий.