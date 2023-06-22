В Казахстане прокомментировали возобновление переговоров по Сирии

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан (РК) заявили, что правительство республики готово возобновить проведение переговоров по Сирии в астанинском формате в столице республики в качестве жеста доброй воли при коллективной просьбе сторон. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МИД Казахстана подчеркнул, что если все стороны международных встреч по Сирии, которые проходили в астанинском формате, выскажут коллективную просьбу о продолжении переговоров в Астане, то РК будет готова рассмотреть возможность возобновления процесса «в качестве жеста доброй воли с учетом хода переговоров на других площадках и ситуации в Сирии в целом».

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Казахстана Канат Тумыш заявил, что Астана предложила сделать прошедшую 20-ю встречу «астанинских» переговоров по Сирии заключительным раундом встреч в этом формате.

До этого стало известно, что Российская Федерация, Иран, Сирия и Турция намерены провести еще одну встречу на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросу отношений Дамаска и Анкары.