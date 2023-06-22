Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Украины объяснили медленный ход контрнаступления

Шмыгаль: наступление ВСУ потребует много времени из-за стремления избежать потерь

close
100%
Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отсутствие видимых результатов в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) связано с желанием провести «очень разумные, наступательные операции». Об этом он сообщил журналистам в Лондоне, где он принимает участие в международной конференции по восстановлению Украины, передает Telegram-канал украинского издания Klymenko Time.

«Мы будем проводить очень разумные, наступательные операции. И поэтому оно [контрнаступление] потребует времени», — сказал Шмыгаль.

По его словам, во время подготовки Украины к контрнаступлению, к нему готовились и российские войска, поэтому в зоне боевых действий «много минных полей, что действительно замедляет движение».

Как передает агентство Укринформ, Шмыгаль призвал граждан быть терпеливыми и отметил, что результаты контрнаступления будут, но Украина ценит жизнь своих военнослужащих, поэтому не планирует вести их бездумно под обстрелы. Премьер-министр добавил, что ВСУ работают по стандартам НАТО.

22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу на оперативном совещании Совбеза РФ заявил, что ВСУ после 16 дней наступления понесли большие потери, снизили активность и занимаются перегруппировкой.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях