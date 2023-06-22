Власти Украины объяснили медленный ход контрнаступления

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отсутствие видимых результатов в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) связано с желанием провести «очень разумные, наступательные операции». Об этом он сообщил журналистам в Лондоне, где он принимает участие в международной конференции по восстановлению Украины, передает Telegram-канал украинского издания Klymenko Time.

«Мы будем проводить очень разумные, наступательные операции. И поэтому оно [контрнаступление] потребует времени», — сказал Шмыгаль.

По его словам, во время подготовки Украины к контрнаступлению, к нему готовились и российские войска, поэтому в зоне боевых действий «много минных полей, что действительно замедляет движение».

Как передает агентство Укринформ, Шмыгаль призвал граждан быть терпеливыми и отметил, что результаты контрнаступления будут, но Украина ценит жизнь своих военнослужащих, поэтому не планирует вести их бездумно под обстрелы. Премьер-министр добавил, что ВСУ работают по стандартам НАТО.

22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу на оперативном совещании Совбеза РФ заявил, что ВСУ после 16 дней наступления понесли большие потери, снизили активность и занимаются перегруппировкой.