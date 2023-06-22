Шольц заявил, что на Украине признали отсутствие шансов на вступление в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на Украине признали отсутствие перспектив на вступление в НАТО. Об этом сообщает портал ZDF.

По словам канцлера Германии, правительство Украины самостоятельно признало тот факт, что о вступлении в североатлантический альянс не может быть и речи, пока не завершился конфликт с Россией.

По его словам, сейчас главным приоритетом является укрепление обороноспособности Киева.

Ранее Шольц говорил, что конфликт на Украине не приведет к эскалации между НАТО и РФ.

До этого телеканал Sky News сообщал, что Британия и Франция допускают вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявлял, что генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно дал понять союзникам, что «многие требования» плана действий по членству (ПДЧ) для Киева уже выполняются.