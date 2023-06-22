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Кулеба обсудил со Столтенбергом вступление Украины в альянс

Кулеба обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом перспективы вступления Украины в альянс

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсуждались возможные аспекты решения НАТО и вероятности вступления страны в альянс.

«Телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом. Мы тесно сотрудничаем с генеральным секретарем и столицами стран НАТО, чтобы сделать [саммит] в Вильнюсе успешным», — написал министр.

Он добавил, что Украина сконцентрирована на возможных составляющих решения НАТО по перспективам членства страны. Также, по слова главы ведомства, Украина может сделать НАТО «сильнее».

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Британия и Франция допускают вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

До этого глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве ожидают от НАТО приглашения на вступление с открытой датой, но гарантиями безопасности на переходный период.

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