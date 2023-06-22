Путин передал приветствие эмиру Катара

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Катара Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани передал приветствие эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамад Аль Тани, передает пресс-служба Кремля.

«Хотел бы в начале нашей беседы попросить вас передать самые наилучшие пожелания, добрые пожелания его высочеству эмиру Катара», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что все встречи с представителями Катара, в том числе с главой страны, всегда подчеркивали особые отношения двух стран и подчеркивали намерение руководства развивать двусторонние отношения по многим направлениям. Путин также рассказал, что на прошедшем ПМЭФ катарская делегация была представлена на высоком уровне.

В свою очередь глава МИД Катара отметил, что Катар будет наращивать сотрудничества и координацию с Россией.

Днем ранее председатель Совета министров Катара прибыл в Москву и встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В частности, в ходе беседы он заявил о ключевой роли Российской Федерации в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности в мире.